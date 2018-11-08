Ворскла – Карабах: анонс матчу Ліги Європи

Ворскла в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи приймає Карабах. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Ворскла – Карабах

8 листопада, 22:00, Полтава, стадіон ім. О. Бутовського

Головний арбітр: Сандро Шерер (Швейцарія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Ворскла у поточному сезоні Ліги Європи поки що виступає саме так, як від неї хотіли усі вболівальники. Полтавці провели два дуже гідних поєдинки з голами Арсеналу та Спортінгу, а з Карабахом вже набрали три очки із запланованих фанатами шести. Звісно, це особливо не вплине на турнірні розклади: "зелено-білі" на 90% програли групу ще на стадії жеребкування, але очки у рейтинг УЄФА нам також потрібні – та й зробити рекламу в Європі нашим футболістам ніколи не завадить. Відповідальність за результат команду Василя Сачка не тримає, а от бажання влаштувати свято у Полтаві повинно бути присутнім на максимумі. Словом, нас чекає дуже веселий матч.

Ворскла – Карабах: прогноз на матч Ліги Європи

Ворскла за два минулих тижні особливо не змінилась. Це все така ж високоорганізована команда, яка в першу чергу намагається не пропустити, а в атаці діє від сильних сторін своїх лідерів – в першу чергу, Владислава Кулача та Павла Ребенка. Саме їх удари та передачі принесли успіх в останніх двох поєдинках чемпіонату, які вийшли дуже непростими – особливо з Олімпіком у Полтаві, де традиційно не обійшлося без автоголу суперника та красивого голу господарів. Нічого нового: Ворскла дозволяє грати проти себе, але рівні матчі має властивість перетворювати на свої перемоги. Саме так відбулося у Азербайджані й саме так потрібно зіграти сьогодні.

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Карабаху є що доводити і суперникам, і власним вболівальникам. Аґдамці провалюють внутрішній сезон: у чемпіонаті, не дивлячись на фінансову та кадрову перевагу над конкурентами, команда вже відстала від Нефтчі на п'ять очок, програвши йому очну зустріч. Нічия з аутсайдером першості – Кешлою – також не додає народної любові, але справжня катастрофа азербайджанців розгорілася у Лізі Європи: Карабах поступився в усіх трьох поєдинках, не забивши жодного голу. Особливо прикрою була поразка від Ворскли, яка зробила один удар у площину, поставила автобус і перемогла. В Україні, звісно, почали заявляти про те, що "три очки не пахнуть", але потрібно говорити чесно – у Баку підопічні Василя Сачка банально відскочили. З іншого боку, якість моментів Карабаха не створювала "вау-ефект", тож певна логіка у його невдачах є – і це добре для нас.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Ворскла та Карабах проводять лише другий очний поєдинок в історії. Перший відбувся два тижні тому в Баку.

2. Для Ворскли матч проти Карабаха – єдиний в історії протистояння з азербайджанськими колективами, а от у їх суперника є дуже неприємний досвід з Дніпром. У сезоні 2014/2015 дніпряни програли Карабаху у рідних стінах (0:1), але перемогли на виїзді (1:2). В останньому ж турі Дніпро переграв Сент-Етьєнн, а Карабах поступився Інтеру через скасований чистий гол, в результаті чого з групи вийшли саме українці.

3. Українські та азербайджанські клуби загалом перетиналися між собою п'ять разів. Крім попереднього поєдинку з Ворсклою, Карабах провів дуель з Дніпром (0:1 на виїзді, 1:2 вдома), а Шамкир двічі програв Кривбасу у кваліфай-раунді КУЄФА 1999/2000 (0:3 вдома та 2:0 на виїзді). Таким чином, загальний рахунок протистояння – 8:2 на користь України.

4. За даними порталу Transfermarkt, Ворскла та Карабах мають приблизно рівні за своєю загальною вартістю склади: футболісти агдамського клубу коштують €12,35 млн, а полтавського – €11,9 млн.

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Кадрова ситуація

Ворскла підходить до матчу з величезним списком травмованих. Через пошкодження різної тяжкості не зможуть прийняти участь у грі захисники Артур і Денис Васін, а також хавбеки Дмитро Кравченко, Олександр Кобахідзе та Гегам Кадимян. В принципі, дана ситуація не настільки й страшна, адже подібна картина з кадрами у Полтаві спостерігається вже кілька тижнів. Добре, що хоча б Юрій Коломоєць відновився й навіть забиває голи, а дискваліфікованих у "зелено-білих" немає.

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Карабах підходить до матчу практично в оптимальному складі. Єдиним футболістом азербайджанців, який не зможе вийти на поле, є албанський захисник Ансі Аголлі. Крім того, досі не відновився іспанський атакувальний хавбек Дані Кінтана. Дисциплінарних санкцій ніхто з команди Гурбана Гурбанова не отримав, тож можна констатувати – у суперника кадрових проблем перед грою проти Ворскли, по суті, немає.

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Карабах

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Сапай – Шарпар, Чеснаков – Сергійчук, Кулач, Ребенок – Коломоєць

Карабах: Вагнер – Мєдвєдєв, Жезнічак, Гусейнов, Хусейнов – Гараєв, Мічел – Мадатов, Озобіч, Зубір – Емегара

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Навряд чи матч у Полтаві якось відрізнятиметься від того, що ми побачили в Азербайджані. Ворскла приблизно так і грає – натужно, закрито, на фарті та характері й без усіляких надмірностей. Цей стиль можна не любити, однак саме завдяки ньому "зелено-білі" виступають у Лізі Європи й перемагають досвідчених євробійців на його ж полі. Звісно, перед власними вболівальниками хочеться продемонструвати щось ефектне, але у полтавців і кадрові втрати великі, і тренер далеко не романтик. Василь Сачко не має особливого приводу до якихось змін та зіграє так, як і раніше – і правильно зробить.

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Карабах також не відступить від власного стилю. Це яскраво-атакувальна команда з великим досвідом виступів у єврокубках та цікавим кадровим підбором, проти якої важко будь-якому клубу. В Азербайджані підопічні Гурбана Гурбанова продемонстрували досить високий рівень футболу й програли випадково, однак якість моментів та їх реалізація перманентно шкутильгали. У цьому році Карабах не настільки грізний, як раніше, тож проти нього потрібно грати виключно на перемогу – і рідні трибуни Ворскли мають у цьому допомогти.

Михайло Юхименко, Футбол 24