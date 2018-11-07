Сачко: Завдання виграти Лігу Європи в порядку денному немає

Головний тренер Ворскли Василь Сачко поспілкувався із журналістами напередодні матчу Ліги Європи.

"Те, як ми зіграємо, залежить від суперника, від тактики, від виконавців. Ми добре знаємо Карабах, так само добре вони знають нас. У Карабаха сильні виконавці, які задіяні у різних збірних. Але ми будемо грати удома, у нас є 12 гравець.

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Я впевнений, що ми завтра докладемо максимум зусиль, аби досягти позитивного результату, адже хочемо перемагати у кожній грі. Ми будемо намагатися грати у красивий футбол, але найголовніше для нас – результат. Завдання виграти Лігу Європи в порядку денному не розглядається, але це буде залежати і від завтрашньої гри", – передає слова Сачка 0532.

Матч 4-го туру Ліги Європи Ворскла – Карабах відбудеться цього завтра, 8 листопада. Стартовий свисток у матчі пролунає о 22 годині.

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