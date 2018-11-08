Петров: Карабах рассчитывал на 6 очков в противостоянии с Ворсклой

Украинский легионер азербайджанского Нефтчи Кирилл Петров, рассказал о сопернике Ворсклы в Лиге Европы Карабах.

"Здесь все считают, что первая игра была за Карабахом. Хозяева вели матч, больше владели мячом и держали соперника у его ворот. В целом, мне кажется, играли две равные команды. Дальний и неожиданный удар Кулача оказался победным.

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В Полтаве Карабаху будет сложнее. Я говорил об этом и местным журналистам, которые интересовались мнением о полтавском матче. Карабах техничен, мастеровит. Но у Ворсклы лучше самоотдача, бойцовские качества.

Буду болеть за Ворсклу. Хочется, чтобы команда добавила очков в нашу копилку таблицы коэффициентов УЕФА. Но шансы команд оцениваю как 50 на 50. Главное, чтобы матч понравился зрителям.

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В Карабахе очень рассчитывали на матчи с Ворсклой. Азербайджанцы планировали взять три очка в игре с полтавчанами, а затем зацепиться за очки в Украине, чтобы побороться за выход из группы. Думаю, в Полтаве им уже терять нечего, поэтому матч будет интересным, Ворскла попробует развить свой успех первого матча", – цитирует Петрова Zbirna.com.