Петраков був на межі звільнення перед чемпіонатом світу-2019 U-20 – його відстояв Григорій Суркіс

Спортивний журналіст Михайло Співаковський розповів, що Олександр Петраков міг бути звільнений з посади головного тренера юнацької збірної України перед переможним чемпіонатом світу.

"Петракова намагалися прибрати зі збірної України U-20. І керівництво федерації, і Мирон Маркевич протегували інших тренерів. Вважали, що у нього стара закалка, відпрацьований тренерський матеріал.

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Людина, яка відстояла Петракова, – Григорій Суркіс. Він максимально вплинув, щоб Петраков залишився. Той колись працював у ДЮСШ Динамо", – сказав Співаковський у ютуб-шоу "ТаТоТаке".

Нагадаємо, юнацька збірна України під керівництвом Олександра Петракова перемогла на чемпіонаті світу-2019 U-20, який відбувався у Польщі.

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