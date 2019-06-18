Петраков: У клубі мені було б складно – там командують президенти, власники, а для мене це смерть

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував можливість працювати у клубі.

"Я хлопцям відразу сказав: "Успіх любить тишу". Якщо будемо ходити піаритися, п'яте, десяте, то це не для нашої країни. Ми ще не вміємо, як ті ж італійці, за якими ходять по десять журналістів. Ми до такого ще не прийшли. Нам потрібно було зосередитися, щоб була ігрова дисципліна.

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Ви не подумайте, що я ненавиджу журналістів або якось погано ставлюся. Просто журналісти розслабляють гравців. Пацани ще нічого не зробили, а їх починають звеличувати. А після чемпіонату – будь ласка, нехай говорять, що хочуть і скільки хочуть. Тим більше що я вже не їхній тренер, строго кажучи.

Вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою. У клубі мені було б дуже складно працювати. Там командують президенти, власники, розповідають, що і як потрібно робити. А для мене це смерть. Я сам собі господар", – цитує Петракова dynamo.kiev.ua.

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