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Петраков был на грани увольнения хотели уволить перед чемпионатом мира-2019 U-20 – его отстоял Григорий Суркис

19:07 47 Читати українською
Петраков был на грани увольнения хотели уволить перед чемпионатом мира-2019 U-20 – его отстоял Григорий Суркис
Александр Петраков / УАФ

Спортивный журналист Михаил Спиваковский рассказал, что Александр Петраков мог быть уволен с поста главного тренера юношеской сборной Украины перед победным чемпионатом мира.

"Петракова пытались убрать из сборной Украины U-20. И руководство федерации, и Мирон Маркевич покровительствовали других тренеров. Считали, что у него старая закалка, отработанный тренерский материал.

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Человек, который отстоял Петракова, – Григорий Суркис. Он оказал максимальное влияние, чтобы Петраков остался. Тот когда-то работал в ДЮСШ Динамо", – сказал Спиваковский в ютуб-шоу "ТаТоТаке".

Напомним, юношеская сборная Украины под руководством Александра Петракова победила на чемпионате мира-2019 U-20, который проходил в Польше.

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