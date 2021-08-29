"Чи будуть викликатися у збірну гравці з чемпіонату Росії? Гарне питання. От скажіть, візьму і викличу, ви ж мене порвете?

УАФ презентувала тренерський штаб збірної України

Розумієте, наразі скажу відверто, що я не розглядаю питання виклику футболістів з Росії. Знаєте, чому? Десь у лютому я сидів удома – самі розумієте, пандемія, стільки часу не працював. Думаю, я корінний киянин, прогуляюся містом пішки. Підійшов до Михайлівської церкви, зайшов у Андріївську, Софію Київську. Там збоку фотографії тих, хто загинув, – військові, дівчата, хлопці молоді... Там стільки цих фотографій і прізвищ...

Я зрозумів, що зараз ні футболісти з Росії, ні якесь примирення, воно апріорі бути не може. Стільки дітей залишилися сиротами. Тому, мабуть, ні. Зараз ні. Ніяк. Може, колись, з часом. Але на цьому етапі – ні. Кажу прямо і відверто", – сказав Петраков під час презентації тренерського штабу збірної України.

Нагадаємо, Олександр Петраков був призначений виконувачем обов'язків головного тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка. Перші матчі з новим тренерським штабом "синьо-жовті" проведуть вже на початку вересня: 1-го числа проти Казахстану і 4-го – проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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