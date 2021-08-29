"Будут лм вызываться в сборную игроки из чемпионата России? Хороший вопрос. Вот скажите, возьму и вызову, вы же меня порвете?

УАФ представила тренерский штаб сборной Украины

Понимаете, сейчас скажу откровенно, что я не рассматриваю вопрос вызова футболистов из России. Знаете, почему? Где-то в феврале я сидел дома – сами понимаете, пандемия, столько времени не работал. Думаю, я коренной киевлянин, прогуляюсь по городу пешком. Подошел к Михайловской церкви, зашел в Андреевскую, Софию Киевскую. Там сбоку фотографии тех, кто погиб, – военные, девушки, парни молодые... Там столько этих фотографий и фамилий...

Я понял, что сейчас ни футболисты из России, ни какое-то примирение, оно априори быть не может. Столько детей остались сиротами. Поэтому, наверное, нет. Сейчас нет. Никак. Может, когда-то, со временем. Но на этом этапе – нет. Говорю прямо и откровенно", – сказал Петраков во время презентации тренерского штаба сборной Украины.

Напомним, Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко. Первые матчи с новым тренерским штабом "сине-желтые" проведут уже в начале сентября: 1-го числа против Казахстана и 4-го – против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

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