Головний тренер збірної України Олександр Петраков став об'єктом для цькування для російських футбольних чиновників.

Російський футбольний союз (РФС) вирішив поскаржитися в УЄФА на Петракова. Окупантам не сподобалися висловлювання українського фахівця щодо загарбників, повідомляє The Guardian.

Скандал у збірній Боснії і Герцеговини: хто продався Путіну і що буде далі?

РФС уже направив лист в УЄФА з проханням дискваліфікувати наставника "синьо-жовтих". Петракову інкримінують порушення кодексу поведінки. Мовляв, його висловлювання про намір взяти до рук зброю, щоб боротися з окупантом, а також заклики відсторонити росіян від усіх міжнародних змагань порушують норми УЄФА.

Росіяни цинічно закликають союз довести, що футбол слугує принципам миру, а не розпалювання ворожнечі. Ба більше, істоти, представники яких сіють смерть та розруху на українській землі, заявлять, що це саме Петраков "розпалює ворожнечу на національному підгрунті" та "закликає до насильства".

"УАФ докладає зусиль, щоб Росія не брала участі в жеребкуванні кваліфікації на Євро-2024", – Павелко

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення російської армії на територію України УЄФА та ФІФА відсторонили усі клубні та збірні команди країни-агресорки від участі у змаганнях на міжнародній арені.