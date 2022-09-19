Российский футбольный союз (РФС) решил пожаловаться в УЕФА на Петракова. Оккупантам не понравились высказывания украинского специалиста в отношении захватчиков, сообщает The Guardian.

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РФС уже направил письмо в УЕФА с просьбой дисквалифицировать наставника "сине-желтых". Петракову инкриминируют нарушение кодекса поведения. Мол, его высказывания о намерении взять в руки оружие, чтобы бороться с оккупантом, а также призывы отстранить россиян от всех международных соревнований нарушают нормы УЕФА.

Россияне цинично призывают союз доказать, что футбол служит принципам мира, а не разжиганию вражды. Более того, существа, представители которых сеют смерть и разруху на украинской земле, заявят, что это именно Петраков "разжигает вражду на национальной почве" и "призывает к насилию".

"УАФ прилагает усилия, чтобы Россия не участвовала в жеребьевке квалификации на Евро-2024", – Павелко

Напомним, что после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины УЕФА и ФИФА отстранили все клубы и сборные команды страны-агрессора от участия в соревнованиях на международной арене.