"Рішення УЄФА формально стосується лише офіційних змагань. Тому це дозволяє російським футбольним функціонерам вести перемовини про можливе проведення товариських матчів. Але Українська асоціація футболу одразу реагує й на такі спроби.

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Так, зовсім недавно ми написали листи у ФІФА та УЄФА з вимогою скасувати матч між Росією й Боснією і Герцеговиною, запланований на 19 листопада. Офіційне рішення щодо цієї гри ще не ухвалене. Але ми робимо все можливе, щоб матч не відбувся. Схожі дії ми вживаємо і щодо двох товариських матчів жіночих команд Сербії U-17 та Росії U-17, що в жовтні мали б відбутися на Балканах.

Також зараз ми докладаємо зусиль на рівні УЄФА, мета яких – щоб Росія не брала участі в жеребкуванні кваліфікації Євро-2024, яке має пройти 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні. Країна-агресор не може бути представлена у змаганнях, де беруть участь збірні країн, які, на відміну від РФ, поважають суверенітет, територіальну цілісність інших держав. Мусить бути повна ізоляція на міжнародній арені, у тому числі у футболі!" – цитує Павелка прес-служба УАФ.

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