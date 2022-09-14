"УАФ докладає зусиль, щоб Росія не брала участі в жеребкуванні кваліфікації на Євро-2024", – Павелко
Президент УАФ Андрій Павелко висловився про спроби окупантів повернути свій футбол на міжнародну арену.
"Рішення УЄФА формально стосується лише офіційних змагань. Тому це дозволяє російським футбольним функціонерам вести перемовини про можливе проведення товариських матчів. Але Українська асоціація футболу одразу реагує й на такі спроби.
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Так, зовсім недавно ми написали листи у ФІФА та УЄФА з вимогою скасувати матч між Росією й Боснією і Герцеговиною, запланований на 19 листопада. Офіційне рішення щодо цієї гри ще не ухвалене. Але ми робимо все можливе, щоб матч не відбувся. Схожі дії ми вживаємо і щодо двох товариських матчів жіночих команд Сербії U-17 та Росії U-17, що в жовтні мали б відбутися на Балканах.
Також зараз ми докладаємо зусиль на рівні УЄФА, мета яких – щоб Росія не брала участі в жеребкуванні кваліфікації Євро-2024, яке має пройти 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні. Країна-агресор не може бути представлена у змаганнях, де беруть участь збірні країн, які, на відміну від РФ, поважають суверенітет, територіальну цілісність інших держав. Мусить бути повна ізоляція на міжнародній арені, у тому числі у футболі!" – цитує Павелка прес-служба УАФ.
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