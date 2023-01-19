"Петраков очолив збірну Вірменії. Дивовижний перехід. Давайте спершу про спортивну точку зору. Які перспективи збірної Вірменії? Вона колись чогось досягала? І це завжди "бардачна" збірна. Всередині завжди якийсь бардак.

Петраков отримав солідну зарплату в збірній Вірменії – журналіст розкрив суму, якої й близько не було в Україні

Там немає перспектив. Завжди конфлікти, скандали. Мхітарян пішов зі збірної не через вік, його дістав бардак, який там відбувається. Я не бачу жодного шансу щось заробити для свого реноме як тренер збірної Вірменії. Петраков з ганьбою піде, як йшли майже всі, хто сам не тікав з тієї команди.

Попрацювати в адекватній збірній, хай і слабенькій – це нормально. Але там завжди бардак, по тренувальному табору ходять агенти, розказують, як тобі працювати. Роботи там не буде. З Петраковим так не вийде? Тоді вийде він. На вихід тоді.

Вірменія або мовчки підтримує Росію, або в деяких голосуваннях йде проти позиції України. Вони хитро працюють, по-вірменськи. Не "відбиті", як Еритрея чи Білорусь, але їхня позиція мерзотна і підла. Ця держава є для нас "тихим ворогом". І йти до нього працювати...", – розповів Моралес в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Петраков очолював збірну України майже півтора року. Нещодавно 65-річний тренер очолив збірну Вірменії.

Петраков у своїй стихії – побачимо Вірменію на Євро-2024?