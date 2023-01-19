"Петраков з ганьбою піде": екс-тренер збірної України отримав вердикт за рішення очолити Вірменію
Журналіст і коментатор Роберто Моралес скептично оцінив перспективи колишнього тренера збірної України на новому місці роботи.
"Петраков очолив збірну Вірменії. Дивовижний перехід. Давайте спершу про спортивну точку зору. Які перспективи збірної Вірменії? Вона колись чогось досягала? І це завжди "бардачна" збірна. Всередині завжди якийсь бардак.
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Там немає перспектив. Завжди конфлікти, скандали. Мхітарян пішов зі збірної не через вік, його дістав бардак, який там відбувається. Я не бачу жодного шансу щось заробити для свого реноме як тренер збірної Вірменії. Петраков з ганьбою піде, як йшли майже всі, хто сам не тікав з тієї команди.
Попрацювати в адекватній збірній, хай і слабенькій – це нормально. Але там завжди бардак, по тренувальному табору ходять агенти, розказують, як тобі працювати. Роботи там не буде. З Петраковим так не вийде? Тоді вийде він. На вихід тоді.
Вірменія або мовчки підтримує Росію, або в деяких голосуваннях йде проти позиції України. Вони хитро працюють, по-вірменськи. Не "відбиті", як Еритрея чи Білорусь, але їхня позиція мерзотна і підла. Ця держава є для нас "тихим ворогом". І йти до нього працювати...", – розповів Моралес в ефірі ТаТоТаке.
Нагадаємо, Петраков очолював збірну України майже півтора року. Нещодавно 65-річний тренер очолив збірну Вірменії.