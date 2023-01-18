Вірменський журналіст Роберт Маркосян порівняв заробітки українського фахівця з попередником.

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"Казали, що Хоакін Капаррос отримував близько мільйона євро на рік. У Петракова такої великої суми точно не буде. Гадаю, там 500-600 тисяч на рік", – сказав Маркосян у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, раніше Віктор Вацко стверджував, що у збірній України Петраков отримував 10 тисяч доларів на місяць, тобто 120 тисяч на рік.

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