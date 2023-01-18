Петраков отримав солідну зарплату в збірній Вірменії – журналіст розкрив суму, якої й близько не було в Україні
20:38 - Читать на русском
Олександр Петраков серйозно виграє у фінансовому плані після підписання контракту зі збірною Вірменії.
Вірменський журналіст Роберт Маркосян порівняв заробітки українського фахівця з попередником.
Ребров не дозволив Петракову підмінити його у збірній України, – джерело
"Казали, що Хоакін Капаррос отримував близько мільйона євро на рік. У Петракова такої великої суми точно не буде. Гадаю, там 500-600 тисяч на рік", – сказав Маркосян у коментарі ВЗБІРНА.
Нагадаємо, раніше Віктор Вацко стверджував, що у збірній України Петраков отримував 10 тисяч доларів на місяць, тобто 120 тисяч на рік.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter