"Мені 64 роки, я багато бачив у своєму житті. Виїжджаючи з України, ми проїжджали повз порожні заправки. Були великі черги. Коли ми перетнули кордон, я побачив мирне життя, таке, про яке я, можливо, забув, живучи в Україні.

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Те, що відбувається в Україні – жах. Важливо відвернути футболістів від поганих думок. З іншого боку, ми всі знаємо, що люди та солдати гинуть за Україну. Вони повинні знати це, тримати це у своїх думках і серцях.

Мені 64, нічого в моєму житті не пройшло гладко. Часто виникали великі проблеми, які потрібно було вирішувати. В такі моменти я запитував себе: "Чому я?" Можливо, отримувати виклики – і є сенс мого життя.

Я проти того, щоб збірній Україні надали пряму путівку на ЧС-2022. І гравці цього не хочуть. Знаю, що це буде неймовірно важко, але я вірю, що ми вийдемо у фінальну частину турніру.

Я відчуваю велику, велику відповідальність за те, що роблю. Відчуваю цю відповідальність перед всім українським народом. Я в такому віці, коли вже нічого не хочеться. Ні будинку, ні автомобіля. Якщо я виведу команду на чемпіонат світу в Катарі, то прожив своє життя недаремно", – цитує Петракова Daily Mail.

Нагадаємо, поєдинок плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії "синьо-жовті" зіграють 1 червня. Переможець зійдеться в дуелі зі збірною Уельсу.

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