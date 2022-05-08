Легендарний форвард Олексій Бєлік пояснив, чому для України дуже важливо, щоби національна збірна пройшла у фінальну частину чемпіонату світу в Катарі.

"Зрозуміло, що футбол – спорт №1 у світі. Дуже важливо пройти якнайдалі. Ми не знаємо, коли завершиться війна, але дай Бог, щоб якнайшвидше.

Гуцуляк відновлюватиметься під наглядом лікарів збірної України – дебютант "синьо-жовтих" отримав невтішний вердикт

Також ми повинні розуміти, що після війни ми також матимемо багато різних подій. Думаю, що такий майданчик, як чемпіонат світу, дуже важливий для нашої країни, щоб ми доносили всьому світу, що в нашій країні йде війна, а може, вже й закінчиться. Але ми дуже постраждали і весь світ не повинен залишатися осторонь, а максимально допомагати.

У такій ситуації правильно, що збори є такими тривалими, проте я знаю, що футболісти не зовсім люблять довгі збори, коли вони ведуть не до повноцінного сезону, а до конкретних двох поєдинків", – сказав Бєлік у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії "синьо-жовті" проведуть 1 червня. Переможець зійдеться в дуелі зі збірною Уельсу.

Росія напала на Україну: Ребров розкриває плани на майбутнє, проблеми і трансфер Шахтаря за 20 мільйонів (LIVE)