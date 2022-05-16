Олександр Петраков потроху визначається з обоймою гравців, які покинуть табір збірної України й не будуть готуватись до плей-офф відбору на ЧС-2022 та Ліги націй.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський, а також нападники Артем Бесєдін та Денис Гармаш не готуватимуться до півфіналу плей-офф відбору на Мундіаль проти Шотландії, інформує Динамоманія.

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Згодом наставник збірної України Олександр Петраков попрощається ще з трьома футболістами. Наразі ж "синьо-жовті" продовжують тренуватись у Словенії, завтра на них чекає спаринг з Емполі, а післязавтра – з Рієкою.

Зустріч проти Шотландії запланована на 1 червня, у разі перемоги наша збірна гратиме у фіналі проти Уельсу. Після відбору на ЧС на Україну чекають стартові матчі Ліги націй 2022/23.

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