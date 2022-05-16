У понеділок, 16 травня, до табору збірної України у Словенії прибуло ще три легіонери, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До команди Олександра Петракова приєднались Олександр Зубков з угорського Ференцвароша, Тарас Качараба із чеської Славії та Данило Сікан з німецької Ганзи. Вже сьогодні ввечері вони та ще 21 гравець чартерним рейсом Любляна – Піза вилетять до Італії на товариський матч з Емполі.

Натомість двоє гравців не зможуть допомогти "синьо-жовтим" у спарингу. Голкіпер Анатолій Трубін завтра вирушить до табору молодіжної збірної України у Туреччині, а півзахисник Сергій Булеца залишиться у Брдо – сьогодні на ранковому тренуванні він оступився й зазнав ушкодження зв’язок гомілкостопу. До слова, раніше до команди вже приєднався Роман Яремчук.

Нагадаємо, спаринг з Емполі відбудеться у вівторок, 17 травня. Початок зустрічі о 21:30.

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