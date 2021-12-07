Головний тренер збірної України Олександр Петраков залишився незадоволений, як відреагували на його реакцію на те, що Шотландія стала суперником "синьо-жовтих" у плей-офф відбору до ЧС-2022.

"Радість була природна, я не маю бути штучною людиною. Мені молоді хлопці розповідають, як я маю поводитися. Оце мені неприємно. Ми були несіяними, набрали мало очок, там були сильні суперники серед сіяних. У мене записано 12 ігор Шотландії, три з них я вже подивився, проаналізував. Дуже хороша команда з чудовим тренером. Тактично грамотна.

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Чи треба більше часу для підготовки збірної України до матчів з Шотландією? Що є, то є. Це у мене перший досвід, ніколи раніше з таким не стикався. Переносити ігри немає сенсу. Якщо я перенесу ігри Динамо та Шахтаря, то готуватимуться 14 людей? А 8 легіонерів, у них тривають чемпіонати? Не бачу в цьому сенсу. Я просто змістив два дні, щоб зібратися, перелетіти до Шотландії та чекати на легіонерів", – зазначив Петраков у інтерв'ю Профутбол Digital.

Нагадаємо, після виходу збірної України в плей-офф відбору ЧС-2022 Олександр Васильович став головним тренером на повноцінній основі, підписавши контракт до завершення Мундіалю в Катарі. Для виходу на ЧС-2022 необхідно здолати Шотландію, після чого пройти переможця пари Уельс – Австрія.

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