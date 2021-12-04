"Я можу йому лише побажати удачі. Я йому так і написав: "Бажаю успіхів". Але потім підкреслив, що тільки не зі Спецією.

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Я йому бажаю удачі. Він все-таки був тут чудовим гравцем. І сподіваюся, все у нього вийде, як у чудового тренера.

Чи зможемо ми попрацювати разом після моєї оренди у Спеції? Я не знаю, що завтра трапиться. Все можливо, хто знає, як складеться. Чемпіонат Італії класний тим, що ти можеш боротися за виживання, а у наступному сезоні хтось тебе помітив, комусь ти сподобався, і ти вже борешся за Лігу Європи чи Лігу чемпіонів", – сказав Коваленко у коментарі програмі "Трендець".

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за Спецію 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

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