Україна розгромила Панаму та вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу U-20

В матчі 1/8 фіналу ЧС-2019 U-20 у Польщі збірна України завдала нищівної поразки суперникам із Панами, пробившись у чвертьфінал турніру.

Вже з перших хвилин стало зрозуміло, хто і як вестиме гру. Україна захопила контроль над м'ячем та почала проводити швидкі флангові атаки з величезною кількістю подач та прострілів – особливо з правого флангу, де виділявся Конопля. Поступово у нашої збірної почали виникати моменти: на 14-й хвилині Сікн замкнув навіс неточним ударом головою, а на 19-й Цітаішвілі спробував після верхової передачі забити в падінні через себе; Гео не влучив по м'ячу, однак сферу підхопив Конопля, метрів з 14-ти вистріливши вище воріт.

Панама нічим не відповідала, зосереджуючись на обороні та постійно помиляючись у всіх лініях. Тим не менш, до 23-ї хвилини у "синьо-жовтих" не було жодного удару в площину – втім, перший же з них призвів до взяття воріт. Конопля прорвався правим флангом та віддав розрізний пас у штрафний, а Сікан з більярдною точністю пробив під дальню стійку – 1:0! На 28-й міг прилетіти і другий гол, однак Цітаішвілі після прострілу Корнієнка з близької відстані вистрілив над дев'яткою.

На початку 30-х хвилин Панама прокинулася, організувавши дві атаки з непоганими дальніми ударами – і якщо Харві на 32-й бив явно неточно, то Валанта метрів з 23-х влупив прямо над каркасом воріт. Втім, поступово Україна перехопила ініціативу, а згодом і взагалі забила другий гол. На 41-й хвилині Сікан замкнув подачу Булеци з кутового, "запаливши свічку" над штрафним – вона падала за комірець голкіперу, однак той перевів її в поперечку. На добиванні тут же опинився Попов, з кількох сантиметрів головою подвоївши перевагу "синьо-жовтих". Панама одразу посипалась: на 44-й Корнієнко після перехоплення в центрі пробив з дистанції повз дальню стійку, а вже у компенсований час Сікан замкнув простріл Коноплі точно у сітку – 3:0.

На другий тайм Україна вийшла з відчуттям зробленої справи, за що поплатилася вже на 50-й хвилині: Бенітес виконав верхову передачу в район штрафного, Безкоровайний помилився при її перехопленні і програв боротьбу Вокеру, а той розстріляв ворота Луніна з кількох метрів – 3:1. Це змусило нашу команду протверезіти й знову почати тримати м'яч, атакуючи флангами. Олександр Петраков зняв з гри Данила Сікана та Гео Цітаішвілі, випустивши Владислава Супрягу та Олексія Кащука – і якщо перший залишився непомітним, то останній вже за хвилину після виходу на поле міг забити четвертий гол! На 64-й Олексій прорвався на правий край штрафного та завдав обвідного удару поруч зі стійкою, а на 68-й замкнув простріл Булеци метрів з 11-ти – значно вище воріт.

На 70-х хвилинах панамці нарешті вирівняли хід матчу, звівши його до позиційної боротьби в центрі поля, кількох стандартів та подач, які до успіху не призвели. Україна відповідала контратаками і, зрештою, довела справу до розгрому на 83-й хвилині: голкіпер Дімас кулаками виніс діагональ у штрафний на Дришлюка, а той у спробі пробити з дистанції виконав ідеальний пас на Булецу; Сергій же з лівого краю штрафного легко закотив м'яч у ближній кут – 4:1. Панама капітулювала.

Таким чином, збірна України U-20 в перший раз в історії виступів на молодіжних чемпіонатах світу вийшла до чвертьфіналу, в якому зустрінеться з Колумбією. Матч відбудеться 7 червня у польскому місті Лодзь.