Епопея навколо нового тренера "синьо-жовтих" може зовсім скоро завершитись. Олександр Петраков має всі шанси очолити збірну України.

В УАФ залишилось два претенденти на місце нового наставника головної команди країни – це Сергій Ребров та Олександр Петраков. Враховуючи те, що в тренера Аль-Айна проблеми з достроковим розірванням контракту, керманич збірної України U-19 має великі шанси попрацювати з головної командою.

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Петракова призначать лише у тому випадку, якщо Реброву не вдасться домовитись з Аль-Айном. Сам Олександр вже погодився стати новим наставником "синьо-жовтих" з приставкою в.о. Найімовірніше, він очолюватиме збірну до кінця відбору на ЧС-2022, стверджує Meta-ratings.

Нагадаємо, Олександр Петраков вигравав чемпіонат світу на чолі збірної України U-20. Наразі у фахівця є чинний контракт з УАФ – він керує командою U-19.

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