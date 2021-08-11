Петраков невдовзі буде призначений головним тренером збірної України, – ЗМІ
Епопея з пошуком нового наставника збірної України близька до завершення. Команду повинен очолити Олександр Петраков.
Завтра, 12 серпня, Виконком УАФ повинен затвердити нового головного тренера національної команди. Пріоритетним кандидатом був Сергій Ребров, але він залишиться у своєму клубі.
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Раніше повідомлялося, що УАФ готова покрити виплати за дострокове розірвання контракту фахівця, якщо сума не перевищить один мільйон євро. Однак Аль-Айн захотів значно більше. Відтак, Реброва найближчим часом у збірній не буде.
За інформацією Динамоманії, новим головним тренером "синьо-жовтих" стане Олександр Петраков, який вигравав чемпіонат світу на чолі збірної України U-20. Зауважимо, що проблем у переговорах з 64-річним фахівцем не буде, адже у нього і так чинний контракт з УАФ – наразі він керує збірною U-19.
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