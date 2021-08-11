Завтра, 12 серпня, Виконком УАФ повинен затвердити нового головного тренера національної команди. Пріоритетним кандидатом був Сергій Ребров, але він залишиться у своєму клубі.

Шевченко не приїхав на виконком УАФ – екс-тренер збірної України повинен був відзвітувати за 5 років роботи

Раніше повідомлялося, що УАФ готова покрити виплати за дострокове розірвання контракту фахівця, якщо сума не перевищить один мільйон євро. Однак Аль-Айн захотів значно більше. Відтак, Реброва найближчим часом у збірній не буде.

За інформацією Динамоманії, новим головним тренером "синьо-жовтих" стане Олександр Петраков, який вигравав чемпіонат світу на чолі збірної України U-20. Зауважимо, що проблем у переговорах з 64-річним фахівцем не буде, адже у нього і так чинний контракт з УАФ – наразі він керує збірною U-19.

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