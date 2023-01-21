Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков прибув на своє нове місце роботи.

Досвідчений фахівець прилетів у Єреван, де президент Вірменської федерації Футболу Армен Мелікбекян символічно вручив йому футболку національної збірної.

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Урочистостями все не завершилося. Олександр Петраков відразу почав виконувати свої безпосередні обов'язки – відвідав технічний центр ВФФ, Футбольну академію та ознайомився з інфраструктурними об'єктами. Прес-служба збірної Вірменії навіть підготувала відеозвіт.

Нагадаємо, в кінці минулого року Олександр Петраков покинув крісло наставника збірної України, оскільки його контракт закінчився, а продовжити угоду йому не запропонували.