На пресконференції перед матчем з Уельсом Петракова запитали, чому він не викликає в збірну Хорена Байрамяна. Олександр Васильович різко відповів:

"Я викликав його. Він приїхав на перший збір, сказав, що відчуває дискомфорт і не може грати, після чого покинув команду. А через три дні він відіграв 90 хвилин за Ростов.

Потім він приїхав на другий збір і знову нібито отримав пошкодження. Ми запланували на ранок МРТ, але він сказав, що навіть не хоче робити обстеження. Захотів поїхати зі збірної і замовив квиток на перший рейс в Ростов. Я побажав йому удачі в житті", – сказав Петраков.

Петраков знову викликав низку гравців з Росії на матчі відбору на Євро-2024

Байрамян звинуватив українського тренера в брехні та спробував пояснити ситуацію. Однак вболівальники збірної Вірменії дають контекст з лицемірством Хорена.

Football Kentron у Twitter (X) пише: "Байрамян роками відхиляв запрошення зі збірної Вірменії, чекаючи виклику в збірну Росії. Лише у 28 років він погодився на запасний варіант з Вірменією".

Вірменія посідає четверте місце в групі з Туреччиною, Уельсом, Хорватією та Латвією, зберігаючи шанси на Євро-2024.