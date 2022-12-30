Петраков назвав свій найскладніший поєдинок на чолі збірної України
20:55 - Читать на русском
Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков обрав свій найважчий поєдинок.
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Артем Довбик 79’
79’ Артем Довбик
"Кожен із семи матчів був по-своєму складним. Але я все-таки виділив би виїзний поєдинок із боснійцями, оскільки в ньому вирішувалася подальша доля збірної України", – цитує Петракова сайт УАФ.
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Українці змогли на виїзді здолати національну команду Боснії та Герцеговини (2:0), що дозволило підопічним Петракова пробитись до стикових матчів за вихід до ЧС-2022.
Суперником "синьо-жовтих" у плей-офф стала збірна Шотландії, поєдинок запланований на 24 березня.
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