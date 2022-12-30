"Каждый из семи матчей был по-своему сложным. Но я бы все-таки выделил выездной поединок с боснийцами, поскольку в нем решалась дальнейшая судьба сборной Украины", – цитирует Петракова сайт УАФ.

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Украинцы смогли на выезде одолеть национальную команду Боснии и Герцеговины (2:0), что позволило подопечным Петракова пробиться в стыковые матчи за выход в ЧМ-2022.

Соперником "сине-желтых" в плей-офф стала сборная Шотландии, поединок запланирован на 24 марта.

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