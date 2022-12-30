Мирон Маркевич вважає, що українцям по зубам пройти шотландців у плей-офф відбору до ЧС-2022.

"Могло бути й гірше, адже ми могли потрапити на топ-збірні – Італію чи Португалію.

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Шотландія – гарний варіант, головне обійтися без шапкозакидального настрою. Важливо підійти до битви наприкінці березня в Глазго у всеозброєнні, все ж таки, не забуватимемо, що в Україні сезон відновиться наприкінці лютого, а оскільки більшість збірок грають удома, то вони будуть ще не в найкращих кондиціях.

У тому, що наші хлопці майстерніші за шотландців я не сумніваюся, а вже потім думатимемо про протистояння з переможцем іншої пари: Уельс – Австрія", – цитує Маркевича Meta Ratings.

Нагадаємо, стиковий поєдинок Шотландія – Україна відбудеться 24 березня.

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