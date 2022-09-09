Замість Георгія Бущана та Миколи Шапаренка, які травмувались у вчорашньому поєдинку Динамо в Лізі Європи, Петраков довикликав Анатолія Трубіна та голкіпера Колоса Євгена Волинця, повідомляє офіційний сайт УАФ. Для воротаря ковалівців це перший виклик до національної команди у його 29 років.

Також наставник перевів з резервного списку до основного хавбека Данила Ігнатенка. Заявка "синьо-жовтих" на матчі Ліги націй виглядає наступним чином:

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Воротарі: Різник, Лунін, Трубін, Волинець.

Захисники: Караваєв, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Михайліченко, Миколенко, Качараба.

Півзахисники: Степаненко, Мудрик, Зубков, Сидорчук, Циганков, Піхальонок, Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Коваленко, Ігнатенко.

Нападники: Яремчук, Довбик.

Резерв: Бєсєдін, Гуцуляк, Сарапій, Назарина, Соболь.

Нагадаємо, вже 21 вересня збірна України зіграє проти Шотландії, після чого 24 вересня зіграє з Вірменією і 27-го – знову з Шотландією. Наразі "синьо-жовті" з 7-ма очками очолюють групу E дивізіону B.

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