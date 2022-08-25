Рейтинг національних збірних зазнав зовсім незначних змін у порівнянні з попередньою версією.

Збірна України залишились на 27 сходинці станом на 25 серпня, інформує офіційний сайт ФІФА.

Збірна України дізналась місце проведення фінального матчу Ліги націй проти Шотландії

З моменту попередньої версії (23 червня) європейські команди взагалі не проводили матчів, тому зміни стосуються інших регіонів. Топ-3 командами світу залишаються Бразилія, Бельгія і Аргентина. Перша зміна лише на 22 сходинці – Марокко пропустило Іран.

Нагадаємо, найближчий матч збірної України запланований на 21 вересня – зустріч з Шотландією в Лізі націй.

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