Петраков – про перемогу на ЧС-2019 U-20: Це був матч мого життя

Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу своєї команди на чемпіонаті світу.

"В першу чергу хочу привітати хлопців, свій тренерський та адміністративний штаб з цією перемогою. Буде голосно сказано, але і весь український народ.

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Нас сьогодні чудово підтримували. Спасибі фанатам величезне, грали начебто вдома. Вони нас гнали вперед, допомагали, величезне спасибі їм за це.

Це був матч мого життя. Виграли, всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій", – сказав Олександр Петраков у ефірі телеканалу UA:Перший.

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