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Петраков – про перемогу на ЧС-2019 U-20: Це був матч мого життя

21:43 1050 Читать на русском
Петраков – про перемогу на ЧС-2019 U-20: Це був матч мого життя
Олександр Петраков / УАФ

Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу своєї команди на чемпіонаті світу.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

"В першу чергу хочу привітати хлопців, свій тренерський та адміністративний штаб з цією перемогою. Буде голосно сказано, але і весь український народ.

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Нас сьогодні чудово підтримували. Спасибі фанатам величезне, грали начебто вдома. Вони нас гнали вперед, допомагали, величезне спасибі їм за це.

Це був матч мого життя. Виграли, всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій", – сказав Олександр Петраков у ефірі телеканалу UA:Перший.

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