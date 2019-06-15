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Петраков – о победе на ЧМ-2019 U-20: Это был матч моей жизни

21:45 421 Читати українською
Петраков – о победе на ЧМ-2019 U-20: Это был матч моей жизни
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу своей команды на чемпионате мира.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

"В первую очередь хочу поздравить ребят, свой тренерский и административный штаб с этой победой. Будет громко сказано, но и весь украинский народ.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Нас сегодня прекрасно поддерживали. Спасибо фанатам огромное, играли вроде дома. Они нас гнали вперед, помогали, огромное спасибо им за это.

Это был матч моей жизни. Выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций", – сказал Александр Петраков в эфире телеканала UA: Первый.

Украина U-20 в историческом финале ЧМ-2019 убедительно победила Южную Корею U-20

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Украина U-20 в историческом финале ЧМ-2019 убедительно победила Южную Корею U-20
20:55
6692
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Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Южная Корея U-20 Сборная Украины Александр Петраков Александр Петраков Южная Корея U-20 Южная Корея U-20
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