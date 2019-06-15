Петраков – о победе на ЧМ-2019 U-20: Это был матч моей жизни

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу своей команды на чемпионате мира.

"В первую очередь хочу поздравить ребят, свой тренерский и административный штаб с этой победой. Будет громко сказано, но и весь украинский народ.

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Нас сегодня прекрасно поддерживали. Спасибо фанатам огромное, играли вроде дома. Они нас гнали вперед, помогали, огромное спасибо им за это.

Это был матч моей жизни. Выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций", – сказал Александр Петраков в эфире телеканала UA: Первый.

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