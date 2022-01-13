Інтер на останніх секундах вирвав перемогу над Ювентусом та став володарем Суперкубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Ювентус на Футбол 24.

Ювентус повів у рахунку на 25 хвилині – Мората хитнув захисника на фланзі та навісив, а Маккенні головою переправив м'яч у ворота. До перерви Інтер відігрався: Де Шільйо збив Джеко у штрафному, а Лаутаро реалізував пенальті.

Інтер вирвав драматичну перемогу над Ювентусом і став володарем Суперкубка Італії

В основний час команди не виявили переможця, а в додатковий час Алексіс Санчес на останніх секундах приніс Інтеру перемогу.