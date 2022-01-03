Первый трансфер Шевченко: Дженоа усилилась защитником, прекрасно игравшим в ЛЧ
Команда из Генуи оформила первый зимний переход. Новичком стал защитник Янг Бойз Сильван Гефти.
24-летний швейцарец присоединился к "грифонам", сообщает пресс-служба клуба. Защитник перебрался в Италию из Янг Бойз.
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Срок контракта неизвестен. Гефти будет одевать футболку с номером 36. По неофициальной информации, переход обошелся Дженоа в 5 миллионов евро. В этом сезоне защитник был одним из ключевых игроков Янг Бойз и провел все 6 матчей группового этапа ЛЧ, отличился голом и ассистом. За "пчел" Сильван выступает с 2020-го.
Генеральный менеджер "грифонов" Йоханнес Шпорс прокомментировал дебютный трансфер в эру Шевченко: "Я очень рад, что нам удалось убедить Сильвана Гефти присоединиться к нам. Мы усиливаем правый фланг молодым, но опытным игроком".
Напомним, после 18 туров Серии А Дженоа занимает 18-е место, отставая от зоны спасения на 5 очков. Следующий поединок команда Шевченко проведет 6 января – выезд в Сассуоло.