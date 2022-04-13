Фанати Динамо поспішили відреагувати на роботу українських спецслужб, які напередодні впіймали голову проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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Ультрас виклали на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram постер, на якому, крім Медведчука, також зображені президент Росії Володимир Путін і член партії ОПЗЖ та екс-президент Динамо Григорій Суркіс. "Перший пішов", – підписали світлину вболівальники, натякаючи, що ніхто не втече від відповідальності за свої злочини.

Нагадаємо, з травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. У жовтні додалася ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації. Печерський районний суд у Києві встановив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Депутата підозрювали у незаконній торгівлі із ватажками ОРДЛО. 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік із-під домашнього арешту. 18 березня суд дозволив заочно заарештувати Медведчука.

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