Перший дубль Дибали у відеоогляді матчу Рома – Монца – 3:0
10:38 - Читать на русском
Рома легко розгромила Монцу у четвертому турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
Підопічні Моурінью не зустріли опору від новачка італійської першості, який провів агресивну трансферну кампанію. Ще в першому таймі Дибала відзначився дебютним голом, а згодом і дублем за римлян.
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Довершив побиття Монци Ібаньєс по перерві ударом головою. Белотті міг теж забивати, але з кількох метрів влучив просто у кіпера. Завдяки перемозі Рома продовжує йти лідером Серії А з 10 заліковими балами, Монца з нулем очок – остання.
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