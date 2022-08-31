Рома легко розгромила Монцу у четвертому турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Підопічні Моурінью не зустріли опору від новачка італійської першості, який провів агресивну трансферну кампанію. Ще в першому таймі Дибала відзначився дебютним голом, а згодом і дублем за римлян.

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Довершив побиття Монци Ібаньєс по перерві ударом головою. Белотті міг теж забивати, але з кількох метрів влучив просто у кіпера. Завдяки перемозі Рома продовжує йти лідером Серії А з 10 заліковими балами, Монца з нулем очок – остання.