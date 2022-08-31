Рома легко разгромила Монцу в четвертом туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Подопечные Моуринью не встретили сопротивления от новичка итальянского первенства, проведшего агрессивную трансферную кампанию. Еще в первом тайме Дибала отличился дебютным голом, а впоследствии и дублем за римлян.

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