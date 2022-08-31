Первый дубль Дибалы в видеообзоре матча Рома – Монца – 3:0
10:38 - Читати українською
Рома легко разгромила Монцу в четвертом туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Подопечные Моуринью не встретили сопротивления от новичка итальянского первенства, проведшего агрессивную трансферную кампанию. Еще в первом тайме Дибала отличился дебютным голом, а впоследствии и дублем за римлян.
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Завершил избиение Монцы Ибаньес после перерыва ударом головой. Белотти мог тоже забивать, но с нескольких метров пробил прямо в кипера. Благодаря победе Рома продолжает идти лидером Серии А с 10 зачетными баллами, Монца с нулем очков – последняя.
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