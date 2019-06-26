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"Перший день вдома", – Соль разом із Сідклеєм похизувався стильним фото після повернення в Динамо

16:10 971 Читать на русском
"Перший день вдома", – Соль разом із Сідклеєм похизувався стильним фото після повернення в Динамо
Фран Соль / фото із соцмереж

Легіонери Динамо Фран Соль та Сідклей готові розпочати підготовку до нового сезону.

Нападник Фран Соль та захисник Сідклей вже прибули у розташування київського клубу. Іспанський форвард навіть встиг опублікувати спільне з бразильцем фото в Інстаграм, додавши до нього фразу: "Перший день вдома".

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Зауважимо, Динамо розпочне підготовку до нового сезону 30 червня, коли вирушить на збори в Австрію, де проведе кілька контрольних матчів. Суперники "біло-синіх" наразі уточнюються, а в Україну команда повернеться 14 липня.

Нагадаємо, взимку іспанець перейшов у київське Динамо за 3,25 млн євро, але отримав травму на початку березня у матчі проти Десни. До травми плеча та операції Соль встиг відзначитись двома голами за київську команду у поєдинках з Олімпіакосом (1:0) та Зорею (5:0). Сідклей в минулому сезоні зіграв за Динамо 16 матчів в УПЛ, в яких забив 1 гол та віддав 1 гольову передачу.

УПЛ опинилась поза топ-10 чемпіонатів Європи за трансферною вартістю гравців

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Фран Соль Фран Соль Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Динамо Динамо
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