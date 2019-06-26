"Первый день дома", – Соль вместе с Сидклеем похвастался стильным фото после возвращения в Динамо

Легионеры Динамо Фран Соль и Сидклей готовы начать подготовку к новому сезону.

Нападающий Фран Соль и защитник Сидклей уже прибыли в расположение киевского клуба. Испанский форвард даже успел опубликовать совместное с бразильцем фото в Инстаграм, добавив к нему фразу: "Первый день дома".

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Заметим, Динамо начнет подготовку к новому сезону 30 июня, когда отправится на сборы в Австрию, где проведет несколько контрольных матчей. Соперники "бело-синих" пока уточняются, а в Украину команда вернется 14 июля.

Напомним, зимой испанец перешел в киевское Динамо за 3,25 млн евро, но получил травму в начале марта в матче против Десны. До травмы плеча и операции Соль успел отметиться двумя голами за киевскую команду в поединках с Олимпиакосом (1:0) и Зарей (5:0). Сидклей в прошлом сезоне сыграл за Динамо 16 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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