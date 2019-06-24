Динамо вийшло з відпустки – Миколенко та ще кілька гравців пройшли медогляд

Частина гравців Динамо вже повернулись з відпустки та пройшли традиційне медичне обстеження. Поки що у списку виключно українці.

Сьогодні, 24 червня, Динамо вийшло з відпустки та розпочало підготовку до сезону 2019/20. 8 гравців "біло-синіх" пройшли медогляд у клініці "Борис", інформує Динамоманія.

Вже повернулись у розташування клубу Руслан Нещерет, Віталій Буяльський, Денис Бойко, Назарій Русин, Олександр Андрієвський, Артем Шабанов, Микита Кравченко та Віталій Миколенко. Останній сам попросив пройти медогляд сьогодні, хоча має ще кілька днів відпустки через участь у матчах збірної України. До слова, захисником збірної України цікавиться Мілан.

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Завтра медогляд пройдуть ще 7-8 футболістів, а 28 червня – ще 11 гравців. Також із сьогоднішнього дня у динамівців буде одне тренування в день, а із середи кияни перейдуть на режим дворазових занять.

Нагадаємо, 30 червня Динамо вирушить на збори в Австрію, де проведе кілька контрольних матчів. Суперники "біло-синіх" наразі уточнюються, а в Україну команда повернеться 14 липня.

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