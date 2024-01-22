Шахтар переграв Пюнік (2:0) у товариському матчі. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Гірники" розпочали підготовку до другого кола УПЛ. У першому товариському матчі Шахтар здобув перемогу над Пюніком.

Шахтар виграв перший матч у 2024 році – Кевін почав асистом, гол 17-річного новачка, Ракицький майже забив з центра поля

У стартовому складі вийшов новачок Кевін, якого придбали за 15 мільйонів євро взимку у Палмейраса. Нападник отримав м'яч зліва на фланзі, класно поборовся і віддав передачу на Зубкова, який відкрив рахунок. Другий гол Шахтар забив наприкінці гри. Відзначився 17-річний Віктор Цуканов.