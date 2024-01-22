Товарищеский матч 22 01 2024

Шахтер – Пюник – 2:0

Голы: Зубков, 14, Цуканов, 83

"Горняки" начали подготовку ко второму кругу УПЛ. В первом товарищеском матче Шахтер одержал победу над Пюником.

Шахтер выиграл первый матч в 2024 году – Кевин начал ассистом, гол 17-летнего новичка, Ракицкий почти забил с центра

В стартовом составе вышел новичок Кевин, которого приобрели за 15 миллионов евро зимой у Палмейраса. Нападающий получил мяч слева на фланге, классно поборолся и отдал передачу на Зубкова, который открыл счет. Второй гол Шахтер забил в конце игры. Отличился 17-летний Виктор Цуканов.