Бетіс несподівано на виїзді дав бій Барселоні та нагадав Хаві Ернандесу, що у нього попереду ще багато роботи.

Барселона зазнала першої поразки під керівництвом Хаві – Бетіс покарав каталонців за катастрофічну реалізацію

Барса домінувала протягом поєдинку, особливо активними каталонці були у другому таймі, але влучність підводила форвардів "блаугранас". Натомість гості після перерви завдали лише одного удару у площину, і саме він став фатальним для каталонців. Стрімка контратака завершилась голом від Хуанмі.

Поразка залишила каталонців на 7-й сходинці Ла Ліги, Бетіс – 5-й.

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