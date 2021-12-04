Перша поразка Хаві на чолі Барселони у відеоогляді матчу проти Бетіса
Барса приймала Бетіс в рамках 16-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
Бетіс несподівано на виїзді дав бій Барселоні та нагадав Хаві Ернандесу, що у нього попереду ще багато роботи.
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Барса домінувала протягом поєдинку, особливо активними каталонці були у другому таймі, але влучність підводила форвардів "блаугранас". Натомість гості після перерви завдали лише одного удару у площину, і саме він став фатальним для каталонців. Стрімка контратака завершилась голом від Хуанмі.
Поразка залишила каталонців на 7-й сходинці Ла Ліги, Бетіс – 5-й.
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