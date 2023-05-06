Семь матчей Челси не мог победить в английской Премьер-лиге. В последних четырех встречах "синие" потерпели поражения. Неудовлетворительные результаты поставили под сомнение пребывание команды Лэмпарда в АПЛ. В матче против Борнмута Мудрик и Ко сделали все, чтобы получить три очка. Ничейный счет после первого тайма держался до 80 минут, а затем Бадиашиль и Фелиш реализовали свои моменты, что позволило Челси победить.

Челси одолел Борнмут в матче АПЛ за 12 место – судья наказал Мудрика, Лэмпард потерял лидера, 3 результативные замены

Команда Лэмпарда занимает 11 место, набрав 42 балла. Борнмут опустился на 14 строчку и имеет в своем активе 40 очков.