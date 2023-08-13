Перша осічка без Кейна у відеоогляді матчу Бентфорд – Тоттенхем – 2:2
19:06 - Читать на русском
Бентфорд розписав нічию з Тоттенхемом в рамках 1-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
27’ Бріан Мбеумо
36’ Йоан Вісса
Крістіан Ромеро 11’
Емерсон 45+4’
11’ Крістіан Ромеро
27’ Бріан Мбеумо
36’ Йоан Вісса
45+4’ Емерсон
Тоттенхем з новим тренером і необхідністю звикати до життя без Харрі Кейна почав сезон непогано – вже на 11-й хвилині Ромеро вразив ворота Брентфорда. Втім, господарі доволі швидко відповіли аж двічі. Емерсон відновив рівновагу перед перервою. У другому таймі голів не будо.
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Слід зауважити, що у цьому матчі в Тоттенхема забивали виключно захисники. Асистував їм літній новачок команди – Джеймс Меддісон. Брентфорд уже два роки не програє "шпорам".
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