Бентфорд розписав нічию з Тоттенхемом в рамках 1-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Тоттенхем з новим тренером і необхідністю звикати до життя без Харрі Кейна почав сезон непогано – вже на 11-й хвилині Ромеро вразив ворота Брентфорда. Втім, господарі доволі швидко відповіли аж двічі. Емерсон відновив рівновагу перед перервою. У другому таймі голів не будо.

Брентфорд розписав бойову нічию з Тоттенхемом – Ярмолюк провів матч у запасі, Меддісон віддав два асисти

Слід зауважити, що у цьому матчі в Тоттенхема забивали виключно захисники. Асистував їм літній новачок команди – Джеймс Меддісон. Брентфорд уже два роки не програє "шпорам".