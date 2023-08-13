Первая осечка без Кейна в видеообзоре матча Бентфорд – Тоттенхэм – 2:2
19:09 - Читати українською
Бентфорд расписал ничью с Тоттенхэмом в рамках 1-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
27’ Бриан Мбеумо
36’ Йоан Висса
Кристиан Ромеро 11’
Эмерсон 45+4’
11’ Кристиан Ромеро
27’ Бриан Мбеумо
36’ Йоан Висса
45+4’ Эмерсон
Тоттенхэм с новым тренером и необходимостью привыкать к жизни без Харри Кейна начал сезон неплохо – уже на 11-й минуте Ромеро поразил ворота Брентфорда. Впрочем, хозяева довольно быстро ответили дважды. Эмерсон восстановил равновесие перед перерывом. Во втором тайме голов не было.
Брентфорд расписал боевую ничью с Тоттенхэмом – Ярмолюк провел матч в запасе, Мэддисон отдал два ассиста
Следует заметить, что в этом матче у Тоттенхэма забивали только защитники. Ассистировал им летний новичок команды – Джеймс Мэддисон. Брентфорд уже два года не проигрывает "шпорам".
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter