Бентфорд расписал ничью с Тоттенхэмом в рамках 1-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Тоттенхэм с новым тренером и необходимостью привыкать к жизни без Харри Кейна начал сезон неплохо – уже на 11-й минуте Ромеро поразил ворота Брентфорда. Впрочем, хозяева довольно быстро ответили дважды. Эмерсон восстановил равновесие перед перерывом. Во втором тайме голов не было.

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Следует заметить, что в этом матче у Тоттенхэма забивали только защитники. Ассистировал им летний новичок команды – Джеймс Мэддисон. Брентфорд уже два года не проигрывает "шпорам".