Тоттенхем входить у новий сезон вже без Кейна, але з новим тренером – Ангелосом Постекоглу, екс-коучем Селтіка. Разом з ним в АПЛ дебютував і голкіпер Гульєльмо Вікаріо, який прихистив у себе родину українських біженців. Місце в основі "шпор" отримали і три інших новачки – лівий фулбек Удоджі, центрбек ван де Вен і атакувальний хав Меддісон.

Брентфорд же під новий чемпіонат підтягнув українця Ярмолюка. Вихованець дніпровського футболу весь минулий рік провів у дублі "джмелів", однак передсезонну підготовку Єгор проходив з основою. На домашній матч проти Тоттенхема нашого земляка теж взяли – щоправда, тільки в запас.

Перший тайм поєдинку на "Комьюніті Стедіум" виявився дуже яскравим. Лондонці прогнозовано встановили контроль над м'ячем і чинили інтенсивний тиск при грі без нього – брентфордці ж відповідали швидкими контратаками. Моменти виникали біля обох воріт, а швидкості були дуже високими.

Команда Томаса Франка славиться неймовірною роботою на стандартах, але перший гол вони пропустили саме з нього. Меддісон на 11-й хвилині виконав подачу, а Ромеро уникнув офсайду й замкнув – 1:0! Меддісон, до речі, став одним із трьох футболістів, якому вдалося оформити 10 голів і 10 асистів від початку попереднього сезону АПЛ (тільки Сака і Салах мають кращі цифри).

Ромеро ж покинув поле через травму голови, поступившись місцем Санчесу. Брентфорд відповів ударно: на 16-й хвилині Мбеумо вривався на лівий край штрафного й стріляв у ближній (Вікаріо парирував), на 18-й Вісса бив ногою після кутового (Вікаріо не спав), а на 24-й Єнсен отримав по ногах від Сона в штрафному – пенальті!

Мбеумо впевнено його реалізував, зрівнявши рахунок. У найближчі півроку він має бути головним форвардом Брентфорда, адже Айвен Тоуні дискваліфікований. До речі, у шести останніх матчах АПЛ без нього Браян неодмінно забивав або асистував, причому багато (6+2).

На 36-й же хвилині чергова флангова атака Брентфорда завершилась прострілом Генрі у центр штрафного. Захисники Тоттенхема забули про Віссу, дозволивши йому пробити в дальній кут – Вікаріо міг би дістати удар, однак рикошет від ван де Вена залишив голкіпера без шансів. 1:2!

Продовжуючи грати на зустрічних курсах, "шпори" відновили рівновагу. Благо, арбітр компенсував аж 11 хвилин. На 45+3-й забивати міг Сон, який влітав на лівий край штрафного й стріляв повз ближню стійку. Ще за хвилину Тоттенхем таки добився свого – Меддісон зберіг м'яч під тиском на чужій третині й скинув його Емерсону, а той бахнув метрів з 20-ти. Точно в лівий нижній кут! 2:2!

Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку, хоча прямо перед перервою Генрі й Мбеумо вискочили майже 2-в-1 на Вікаріо. Браян міг забивати, але спрямував сферу над поперечкою. Вболівальники очікували на такий же яскравий футбол і в наступні 45+ хвилин – втім, не все сталося, як гадалося.

В другому таймі Тоттенхем мав суттєво перевагу в роботі на м'ячі. На початку 60-х хвилин гості тримали володіння на рівні 82%, дозволивши провести Брентфорду всього 20 передач. Контргра "джмелів" втратила свою гостроту – до 80-х хвилин пригадується тільки удар Янельта з лівого краю штрафного під праву стійку, який потягнув Вікаріо.

На 86-й же хвилині Йоргенсен виконав подачу, ледь не закинувши м'яч за комір Вікаріо. Був також момент з виходом Шаде віч-на-віч, але Вікаріо встиг скоротити дистанцію – Кевін перекинув голкіпера, але разом з воротами. Ось і вся гострота.

Щоправда, футбол підопічних Ангелоса Постекоглу теж не вразив. Домінуванням це не назвати. Володіння "шпор" було стерильним – Тоттенхем хоч і провів 13 ударів, однак вони потягнули лишень на 0,67 xG. Чогось аж надто небезпечного лондонці не створили.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Єгор Ярмолюк на поле так і не вийшов.

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