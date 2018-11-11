Перша ліга: СК Дніпро-1 розгромив Гірник-Спорт і закріпив своє лідерство, Прикарпаття знищило Інгулець

Відбулись матчі 17 туру Першої ліги чемпіонату України.

Лідер першості СК Дніпро-1 легко розгромив Гірник-Спорт і набрав 40 очок. Оскільки Волинь, яка була головним переслідувачем дніпрян, вчора поступилася Металісту 1925, то колектив Дмитра Михайленка відірвався на вершині турнірної таблиці на 5 очок.

Перша ліга: Металіст 1925 переміг Волинь та вирвався на друге місце, Зірка і Суми розписали феєричну нічию

Прикарпаття несподівано розтрощило Інгулець, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію. Оболонь-Бровар, у свою чергу, не мав проблем з винниківським Рухом – 29 очок і група переслідування лідерів для киян.

Турнірна таблиця Першої ліги

Перша ліга, 17-й тур

Гірник-Спорт – СК Дніпро-1 – 0:3

Голи: Назаренко, 16, 63, Когут, 36

Прикарпаття – Інгулець – 4:0

Голи: Оринчак, 4, 58, Француз, 36, Барчук, 54

Рух – Оболонь-Бровар – 0:3

Голи: Мединський, 45+2, Ткач, 60, Ковбаса, 76