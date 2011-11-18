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Первая лига: СК Днепр-1 разгромил Горняк-Спорт и закрепил свое лидерство, Прикарпатье уничтожило Ингулец

16:45 82 Читати українською
Первая лига: СК Днепр-1 разгромил Горняк-Спорт и закрепил свое лидерство, Прикарпатье уничтожило Ингулец
Днепр-1 разгромил Горняк-Спорт

Состоялись матчи 17 тура Первой лиги чемпионата Украины.

Лидер первенства СК Днепр-1 легко разгромил Горняк-Спорт и набрал 40 очков. Поскольку Волынь, которая была главным преследователем днепрян, вчера уступила Металлисту 1925, то коллектив Дмитрия Михайленко оторвался в турнирной таблице на 5 очков.

Первая лига: Металлист 1925 победил Волынь и вырвался на второе место, Зирка и Сумы расписали феерическую ничью

Прикарпатье неожиданно уничтожило Ингулец, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию. Оболонь-Бровар, в свою очередь, не имел проблем с винниковским Рухом – 29 очков и группа преследования лидеров для киевлян.

Турнирная таблица Первой лиги

Первая лига, 17-й тур

Горняк-Спорт – СК Днепр-1 – 0:3

Голы: Назаренко, 16, 63, Когут, 36

Прикарпатье – Ингулец – 4:0

Голы: Оринчак, 4, 58, Француз, 36, Барчук, 54

Рух – Оболонь-Бровар – 0:3

Голы: Мединский, 45+2, Ткач, 60, Ковбаса, 76

Первая лига17 турРух (Ивано-Франковск)

Прикарпатье - Ингулец: Воскресенье 11 ноября 2018

Прикарпатье
Матч окончен
4 : 0
Ингулец
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