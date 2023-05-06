Перша ліга. Друге коло, 5-й тур

Група вибування

Прикарпаття – Гірник-Спорт – 6:1

Голи: Писко,13, Швець, 43, Хома, 68, Цоцюра, 69, 71, Шинкаренко, 90 – Цоцюра, 2 (авт)

Діназ – Скорук – 1:1

Голи: Салабай, 9 – Шмигельський, 7

Чемпіонська група

ЛНЗ – Нива Тернопіль – 1:1

Голи: Бойко, 38 (пен) – Гатала, 76

У чемпіонській групі ЛНЗ, який ішов у зоні перехідних матчів за вихід в УПЛ, приймав тернопільську Ниву. Господарі реалізували перший же момент – Савін на 6-й хвилині у стилі Ар'єна Роббена змістився зліва в центр і поклав м'яч у кут воріт. Було б 1:0, якби не VAR, який вгледів офсайд. Втім, ЛНЗ таки забив у першому таймі – Бойко реалізував пенальті, призначений за гру рукою. І знову не обійшлося без VAR – Арановський спершу призначив штрафний, але технології врятували арбітра від фіаско.

Боси Карпат, Полісся, Оболоні та ЛНЗ зустрітился з Павелком – хочуть собі VAR на кожному матчі

По перерві господарі змарнували ще кілька шансів, за що поплатилися на 76-й хвилині. Гатала з-за меж штрафного влучив у кут воріт. 1:1 – ЛНЗ на радість конкурентам втратив очки з аутсайдером дивізіону. Підопічні Олександра Ковпака обійшли Карпати за додатковими показниками, але у львів'ян ще є гра в запасі.

У групі на вибування в суботу зіграли два матчі. Лідер дивізіону – Прикарпаття – приймало аутсайдера Гірник-Спорт. Старт гри вийшов шокуючим для господарів, які пропустили вже на другій хвилині. Після подачі зі штрафного Цоцюра головою зрізав м'яч у власні ворота. На 13-й хвилині Писко ударом з лінії штрафного забив гол у відповідь. Перед перервою Швець вивів Прикарпаття вперед, а у другому таймі настав час погрому.

Все вирішилося за якихось 4 хвилини. Спершу Хома зробив рахунок 3:1 після виходу віч-на-віч, а капітан Прикарпаття Цоцюра оформив швидкий дубль, реабілітувавшись за автогол на початку гри. Особливо класним вийшов другий гол Василя – потужний удар у дальню дев'ятку. Крапку поставив Шинкаренко. 6:1 – Прикарпаття набрало 20 очок і зберегло лідерство.

Ще один матч між Діназом та Скоруком розпочався зі швидкого обміну голами. На влучний удар Шмигельського після жахливої гри Діназа в обороні підопічні Олександра Головка відповіли голом Салабая. На цьому все й завершилося. 1:1.