Первая лига. Второй круг, 5-й тур

Группа выбывания

Прикарпатье – Горняк-Спорт – 6:1

Голы: Писко, 13, Швец, 43, Фома, 68, Цоцюра, 69, 71, Шинкаренко, 90 – Цоцюра, 2 (авт)

Диназ – Скорук – 1:1

Голы: Салабай, 9 – Шмигельский, 7

Чемпионская группа

ЛНЗ – Нива Тернополь – 1:1

Голы: Бойко, 38 (пен) – Гатала, 76

В чемпионской группе ЛНЗ, который шел в зоне переходных матчей за выход в УПЛ, принимал тернопольскую Ниву. Хозяева реализовали первый же момент – Савин на 6-й минуте в стиле Арьена Роббена сместился слева в центр и положил мяч в угол ворот. Было бы 1:0, если бы не VAR, увидевший офсайд. Впрочем, ЛНЗ таки забил в первом тайме – Бойко реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. И снова не обошлось без VAR – Арановский сперва назначил штрафной, но технологии спасли арбитра от фиаско.

Боссы Карпат, Полесья, Оболони и ЛНЗ встретились с Павелко – хотят себе VAR на каждом матче

После перерыва хозяева упустили еще несколько шансов, за что поплатились на 76-й минуте. Гатала из-за пределов штрафной попал в угол ворот. 1:1 – ЛНЗ на радость конкурентам потерял очки с аутсайдером дивизиона. Подопечные Александра Ковпака обошли Карпаты по дополнительным показателям, но у львовян еще есть игра в запасе.

В группе на выбывание в субботу сыграли два матча. Лидер дивизиона – Прикарпатье – принимало аутсайдера Горняк-Спорт. Старт игры получился шокирующим для хозяев, пропустившихся уже на второй минуте. После подачи со штрафного Цоцюра головой срезал мяч в свои ворота. На 13-й минуте Писко ударом с линии штрафной забил ответный гол. Перед перерывом Швец вывел Прикарпатье вперед, а во втором тайме пришло время погрома.

Все решилось за каких-то 4 минуты. Сначала Хома сделал счет 3:1 после выхода один на один, а капитан Прикарпатья Цоцюра оформил быстрый дубль, реабилитировавшись за автогол в начале игры. Особенно классным получился второй гол Василия – мощный удар в дальнюю девятку. Точку поставил Шинкаренко. 6:1 – Прикарпатье набрало 20 очков и сохранило лидерство.

Еще один матч между Диназом и Скоруком начался с быстрого обмена голами. На точный удар Шмигельского после ужасной игры Диназа в обороне подопечные Александра Головко ответили голом Салабая. На этом все и завершилось. 1:1.